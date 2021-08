Conheça a vida da indígena transexual que assumiu o posto de cacique no lugar do pai

Com o agravamento da pandemia, as atividades culturais foram as primeiras a serem suspensas, por serem um potencial vetor de transmissão. E é diante desse cenário que o deputado Daniel Zen (PT/AC) lança, na próxima sexta-feira (20/08), um festival musical online intitulado “O Som Lá De Casa”.

***O Festival é um projeto de caráter educativo, artístico e cultural, para envolver, revelar e valorizar novos artistas acreanos de 15 a 30 anos. A competição online vai ser realizada em quatro etapas, sendo a final no formato misto, online e presencial.

**As inscrições serão feitas através de uma plataforma digital, do dia 21 a 31 de agosto. Na modalidade autoral ou intérprete. Valendo troféu e premiação em dinheiro. O evento vai acontecer entre os dias 20 de agosto e 02 de outubro, nos 22 municípios do Acre.

***Lançamento do Festival Online “O Som Lá de Casa”, será na próxima sexta-feira, às 19 horas, na Rua Copacabana, 301, Bairro Vilage. Transmissão pelas redes sociais do deputado Daniel Zen: @danielzendoacre. Para mais informações falar com a nossa assessoria de imprensa: Thawana Alexandrino (68) 98112-5093.

Semana do Teatro

Iniciou nesta segunda-feira (16 ) e segue até o próximo sábado (21) a segunda Semana do Teatro com 16 apresentações de 10 grupos teatrais, promovida a Federação de Teatro do Acre (Fetac). São 11 espetáculos, entre estreantes e reapresentações, exibidos sempre aos sábados e domingos, que o público terá acesso gratuitamente, com controle de público e cuidados contra o Covid-19, em vários pontos de Rio Branco e além da transmissão ao vivo pelo Facebook da Fetac.

***A proposta da Fetac é fazer com que todos curtam os espetáculos de uma maneira dinâmica e interativa, mesmo online. Acesse a programação: fetac.blogspot.com, facebook e instagram da Fetac.

(A)gosto Delas

Vale muito a pena visitar a exposição “(A)gosto Delas”, que está acontecendo no Memorial dos Autonomistas. Os trabalhos, de fotografia, pintura, string art, bordado, grafite e escultura, ficam expostos até 31 de agosto, de segunda a sexta (8h às 12h /14h às 18h) e sábado e domingo (14h às 20h). O projeto é do Governo do Estado do Acre, por meio da Fem, com curadoria da Usina de Arte João Donato.

***As 23 artistas que participam da exposição são: Allana di Souza, Alessandra Dutra, Beatriz Bentes, Bell Paixão, Bruna Duarte, Dani Mirini, Duda Modesto, Ellen Pitta, Fany Dimytria, Hanna Araújo, Hannah Lydia, Heide Genifer, Hellen Lirtêz, Isabel Darah, Kétila Flor, Laélia Rodrigues, Lara de França, Lira Montes, Marina Bylaardt, Nattércia Damasceno, Rafaela Zanatta, Rosilene Nobre, Simone Pessoa e VandSmile.

Cinema na Beira do Rio

O projeto Cinema na Beira do Rio, coordenado Marcelo Cordero, está de volta. A sessão a céu aberto acontece no Calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito, e é gratuita, sempre ás 18 horas dos dias 21, 27 de agosto e 3 de setembro, por meio da Lei Aldir Blanc.

*** serão disponibilizados somente 50 cadeiras, com distanciamento garantido, como medida de contenção do coronavírus. O uso de máscara é obrigatório aos espectadores e haverá ainda álcool em gel.

Vivencia Espiritual

A Tenda de Umbanda Luz da Vida, localizada na Estrada do Quixadá, promove no próximo dia 28 de agosto uma vivência espiritual com o povo Shanenawa. Diretamente da Aldeia Morada Nova, de Feijó, os indígenas vão conduzir um evento que reúne as medicinas da floresta, a cultura e os saberes de seus ancestrais.

***O evento compõe o Projeto de Integração e Fortalecimento das Culturas Indígenas e de Matriz Africana: “Medicinas da Floresta e Saberes Ancestrais”, promovido pela Tenda Luz da Vida. A iniciativa nasceu da necessidade de fortalecimento das culturas indígenas e de matriz africana, levando em consideração que ambas estão ligadas à preservação do meio ambiente, natureza e seres que nela habitam.

***Ao trazer as vivências indígenas para a capital acreana, a Tenda Luz da Vida proporciona o direto da comunidade com os povos indígenas e comunidades de matriz. A vivência é fechada e só poderá participar quem estiver vacinado. Veja as fotos da primeira edição do projeto com o povo Huni Kuin.

Secretário nacional de Promoção da Igualdade Racial no Acre

A agenda do secretário nacional de Promoção da Igualdade Racial, Paulo Roberto, e do coordenador do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), Herbert Pitorra, ao Acre incluiu uma visita ao terreiro de umbanda Tenda Luz da Vida. Os gestores foram recepcionados pela Mãe Marajoana de Xangô e seus filhos de santo, que não economizaram no axé para os convidados.

***Articulada pela Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), a visita apresentou a riqueza cultural e diversidade das religiões de matriz africana, do Acre, pontuando as necessidades dessa população em relação às políticas públicas. Veja como foi à visita pelas lentes de Maxmone Dias.

Majur Traytowu assumiu o posto de cacique no lugar do pai

Majur Traytowu, 30 anos, indígena e transexual, se tornou, oficialmente, cacique da Aldeia Apido Paru da Terra Indígena Tadarimana, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, há cerca de um mês, após o pai de 79 anos se afastar do cargo por motivos de doença.

*** Majur contou que começou a se descobrir como transexual aos 12 anos e, aos 27 anos, quando a família fundou a Aldeia Apido Paru, ela passou a ajudar o pai nas tomadas de decisões.

*** Em 2017, Majur concluiu o ensino médio e quase dois anos passou em uma prova em Goiânia para cursar fisioterapia e antropologia, e no mesmo período também foi aprovada em um processo seletivo para agente de saúde indígena.

*** Os caciques são escolhidos por votação que, geralmente, acontece a cada dois anos. No entanto, Majur assumiu a liderança da aldeia, oficialmente, logo após o afastamento do pai, sem eleição. Os demais indígenas, segundo ela, aceitaram, sem questionamentos. Majur tem cerca de 20 irmãos por parte de pai e de mãe. Fonte:G1

Aniversário de Robertha Moura

Por essa ela não esperava: a colunista social e meseira Robertha Moura, que mudou de idade no sábado (14), ganhou uma festança surpresa no estacionamento da Donn Barbearia, armada pelo esposo Lucas Costa e pela irmã caçula Raquel Moura, que cuidaram de todos os detalhes. Por lá, além dos familiares, os amigos mais próximos. No palco a dupla sertaneja Junior e Tiago e o cantor Marcel Braga foram os responsáveis por manter todos animados.

*** O buffet da Silvia Montenegro. No comando do churrasco, o mestre assador Rubão. A mesa de doces foi decorada com exclusividade pela irmã Raquel. Os doces de Beatriz Saadi com todos os sabores, formatos e cores e, bem ao lado, o belo bolo criado por Mônica Mansuor dava água na boca. Dá uma conferida nos cliques que mostram como foi a comemoração.

Nosso queridíssimo médico Júlio Eduardo Pereira aniversariou no dia 13 de agosto. A celebração foi em família. Na foto, Júlio com a esposa Márcia Regina. Da coluna votos felicidade e longa vida com muita saúde.

Quem apagou as velinhas no dia 15 de agosto foi nosso amado Vagno de Paula, neste ano celebrou a data, em casa, com a família. Saúde, paz, prosperidade e muitas vitórias.

Quem está na terrinha para uma temporada de férias é Zinha Ruela. Morando em Paris há quase três décadas, sempre que pode vem a Rio Branco recarregar as baterias e matar a saudade da família, amigos e da comida acreana.

***Na quinta-feira passada encontrou os amigos Moisés Alencastro, Rizomar Araújo, Gracinha Ruela, Fabiola Pinheiro, Roberta Lima e Meyre Manaus no restaurante Point do Pato.

Bio Mask carvão ativado desincrustante – Bioage.

Purificante, Detox, Antioleosidade. O carvão age como um imã para extrair impurezas e toxinas, enquanto desobstrui os poros e o excesso de oleosidade para uma ação desincrustante de alta eficácia. Máscara facial rica em minerais com poderosas ação detox e antioxidante.

*** Bioage você encontra na Rosasfarma pelo telefone 98408-3362.