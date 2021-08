Contra o Tigre, Galo mira retomada da liderança do Acreanão-2021

Vindo de uma derrota acachapante para o Penarol-AM por 5 a 0, em jogo ocorrido no último final de semana, no estádio Floro de Mendonça, na cidade de Itacoatiara-AM, o Galo Carijó vira a chave e mira a recuperação da liderança do Campeonato Acreano contra o Plácido de Castro.

O técnico Zé Marco para a partida não poderá contar com o meia Diego Costa. O atleta foi expulso na vitória diante do Vasco da Gama e cumpre suspensão automática.

Por outro lado, o treinador celeste deve contar com as voltas do meia Ciel e do atacante Digão, que não viajaram para o Amazonas.

O atacante Douglas entregue ao departamento médico pode não ser relacionado para a partida.

Tigre do Abunã terá baixa de trio

O Plácido de Castro terá três baixas para o duelo contra o Galo Carijó. Os zagueiros Ferreira e Ruan, e o meia João Victor receberam propostas e se desligaram do clube.

O técnico Ed Soares comandou na tarde desta terça-feira (10), no estádio Ferreirão, treino-apronto. O provável time placidiano para encarar o Galo será: Isael; Índio, Samarone, Elias e Samuel; André, Sacolinha e Joel; Cabelinho, Lukaco (Tite) e Ismael.