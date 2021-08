Corpo de mulher é encontrado boiando no igarapé São Francisco, em Rio Branco; vídeo

O corpo de uma mulher não identificada foi encontrado boiando dentro do Igarapé São Francisco, na manhã desta quinta-feira (12), no Parque São Francisco, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, moradores estavam andando no local, quando acabaram avistando o corpo da mulher boiando dentro das águas do Igarapé São Francisco.

Policiais militares foram acionados para verificar a veracidade da ocorrência e confirmaram que realmente se tratava de um corpo humano. Em seguida foi acionado o Instituto Médico Legal (IML), o Corpo de Bombeiros Militar e agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os militares do Corpo de Bombeiros usaram um barco para retirar o corpo das águas. O perito constatou que a mulher foi espancada a golpes de ripas na cabeça. Após a perícia, o corpo foi encaminhado para o IML, onde passará por exames cadavéricos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).