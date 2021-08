Corpos desaparecem de cemitério, agressão em bar, variante Delta no AC e cabeleireira carbonizada; mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Revoltada, acreana expõe agressão de sobrinho em bar de Sena, denuncia racismo, preconceito e agressor armado; veja vídeo

Mais um episódio de violência foi noticiado nas redes sociais, envolvendo o tradicional Bar do Nunes, localizado no município de Sena Madureira. No domingo (22), a senamadureirense Lídia Teixeira usou seu Facebook para denunciar agressões ao seu sobrinho Adiel Teixeira Neto. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Covid-19: Idoso e filho com suspeita de variante Delta no AC teriam ido a festa; Saúde monitora grupo

O filho do idoso de 86 anos que foi internado no Instituto de Traumatologia do Acre (Into) na semana passada após ser diagnosticado com Covid-19, também testou positivo para a doença. O mais grave na situação, é que o senhor, que está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pode estar com a variante Delta e tê-la trazido do Rio de Janeiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

No Acre, pedreiro recebe apoio de internautas após ser criticado por postagem com erros de gramática

Na última semana, o pedreiro Antônio Elivelton se deparou com uma situação um tanto constrangedora nas redes sociais. Com o objetivo de divulgar seus serviços, o profissional acabou sofrendo algumas retaliações de internautas em uma postagem que fez em um grupo local. Em decorrência de alguns erros gramaticais, o rapaz teve que lidar com críticas de desmerecimento ao trabalho: “Se você trabalhar como escreve…”, diz um dos comentários. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Aeroportos do AC vão exigir carteira de vacinação e teste contra Covid-19 de passageiros; entenda

A carteira de vacinação e teste para Covid-19 serão exigidos dos passageiros nos aeroportos do Acre, nos próximos dias, para evitar a proliferação do coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

AC registra sensação de 41°C nesta quarta; Friale diz que calor antecede temporais e chegada de frio polar

Rio Branco registrou na tarde desta quarta-feira (25) níveis de calor que ainda não tinham sido registrados neste ano. Às 14 horas o aplicativo do clima tempo informava 38°C com sensação térmica de 41.1°C. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

VÍDEO: Ex-garoto de programa acreano fatura R$ 6 mil como motorista de app e carro com sex shop

Já imaginou pedir uma corrida por um aplicativo de celular e embarcar num carro totalmente cheio de produtos eróticos? Foi o que aconteceu com este colunista, em uma das minhas experiências numa corrida de aplicativo no dia 05 de agosto, na capital acreana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Homem senta no meio da Avenida Ceará e fica esperando ser atropelado por carro; vídeo

Um homem ainda não identificado tentou se matar na manhã desta quinta-feira (26), em uma das avenidas mais movimentadas de Rio Branco, a Av. Ceará. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Moradores encontram corpo de cabeleireira carbonizado em Rio Branco após dias desaparecida

A cabeleireira identificada como Francinete Silva, de 32 anos, foi encontrada com o corpo carbonizada no final da manhã desta quinta-feira (26), próximo a ponte do Riozinho, na Vila do V, no município de Porto Acre no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Exclusivo: Roberto Duarte revela ao ContilNet interesse em vaga de deputado federal em 2022

O emedebista Roberto Duarte disse em entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta sexta-feira (27), que tem interesse em ser pré-candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Após denúncia do ContilNet sobre sumiço de cadáver, secretário de Rio Branco viaja para João Pessoa

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), pode ter adotado, em relação ao secretário Joabe Lira de Queiroz, da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), a mesma estratégia utilizada no último mês, quando o secretário municipal de Saúde, Frank Lima, foi acusado de assédio sexual contra servidores do órgão. Assim como no caso de Frank, que foi deslocado para Brasília para sair do fogo cruzado das denúncias, o secretário Joabe Lira será enviado para João Pessoa (PB). CONFIRA NA ÍNTEGRA.