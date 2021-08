Corretora abre 70 vagas home office para área da tecnologia; o salário chega a R$ 22 mil

As vagas são para candidatos que dominem linguagem de programação e que tenham diferentes níveis de experiência. Para desenvolvedores e engenheiros, o salário pode chegar a R$ 22 mil.

Além do pagamento compatível com o mercado, é ofertado plano de saúde, cobertura odontológica, auxílio home office, segundo de vida e vales (refeição, alimentação, cadeira). Funcionários da área da tecnologia ainda têm incentivo à educação, com reembolso mensal de compra de livros e cursos.

O processo seletivo é dividido em três fases que passam pela validação de perfil com a área de recursos humanos, entrevista técnica e entrevista com o diretor de tecnologia. Para participar, acesse a página da empresa na Gupy.