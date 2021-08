Covid-19: Acre tem pouco mais de 6% de leitos de UTI ocupados, informa Sesacre

O Governo do Acre, através do Painel de Informações sobre o combate à Covid-19, indica que o Estado tem 20 internações, sendo 5 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 15 em leitos de enfermaria, até a manhã deste domingo (21). A taxa de ocupação está em 7,14% nos leitos clínicos e 6,35% em leitos de UTI.

De acordo com os dados do Portal de Transparência, existem 70 leitos de UTI e 126 leitos de enfermaria e atualmente, há 5 internados na UTI pública, 14 em enfermarias públicas e 1 paciente em enfermaria privada. Após um período crítico em março deste ano, hoje o Acre não possui filas de espera para as unidades de terapia intensiva.

As altas hospitalares também têm apresentado bons números, nesta semana, houve 18 pacientes que retornaram para casa. No último domingo (15), foram 9 altas, com o maior número da semana.

No Pronto Socorro de Rio Branco, existem 10 leitos de UTI e apenas um está ocupado e não há registro de internações em leitos de enfermaria, desde 7 de agosto. Já no INTO, existem 40 leitos e apenas três estão ocupados, já as enfermarias, que são 60, somente duas estão ocupadas, desde a última quarta-feira (18). Um dos pacientes tem entre 31 a 40 anos e os outros têm idades entre 61 a 80.

O Hospital Regional do Juruá são 20 leitos de UTI, mas apenas com um paciente, e 60 leitos de enfermaria, com 8 internações. O percentual de ocupação de leitos clínicos neste hospital é de 13,33% e na Unidade de Terapia Intensiva é de 5%.

Diante dos bons números, a população deve manter o alerta e os cuidados para evitar a contaminação pela Covid-19, com o uso de máscara e álcool em gel e adotando o distanciamento social.