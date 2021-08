Covid-19: Em Sena, hospital registra internação de apenas um morador

De acordo com informações coletadas junto á direção do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, apenas um morador se encontra internado no município com Covid-19. O número é bem inferior ao registrado em datas passadas quando todas as vagas do Hospital de campanha foram preenchidas.

Mediante a desativação do Hospital de campanha, o governo do estado, por meio da Sesacre, adaptou uma ala no próprio Hospital João Câncio Fernandes com uma equipe capacitada para atender os moradores que por ventura desenvolvam a doença. “Graças a Deus os casos diminuíram bastante em Sena Madureira. Tanto os casos confirmados como as internações. Mesmo assim, é importante que as pessoas continuem adotando os cuidados devidos”, comentou Michael Kelles, diretor administrativo do hospital de Sena.

Sena Madureira continua realizando a vacinação contra a covid-19 e vem avançando bastante. Até a presente data, 17.714 moradores já tomaram a primeira dose do imunizante.

Na semana passada, a vacina começou a ser disponibilizada para o público jovem: 12 anos a 14 anos de idade, com comorbidades. 15 a 17 anos, sem comorbidades.