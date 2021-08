Covid-19: Nesta segunda-feira, apenas um morador está internado no Hospital de Sena

O Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, confirmou na manhã desta segunda-feira (23), que existe somente um morador internado em suas dependências por conta da Covid-19. Mediante a desativação do hospital de campanha que funcionava no Salão Paroquial da Igreja católica, uma ala foi aberta pela Sesacre no João Câncio para atender os moradores em caso de necessidade.

Nos últimos meses, com o avanço da vacinação contra a covid-19, os casos da doença vem diminuindo de maneira significativa bem como o número de internações. “Graças a Deus a situação atual é bem diferente de datas anteriores. Mesmo assim, é importante que a população continue mantendo os cuidados devidos”, comentou Michael Kelles, Diretor administrativo do Hospital de Sena.

A campanha de vacinação contra a covid-19 continua ocorrendo no município, atendendo pessoas com 12 anos de idade em diante, sem comorbidades.