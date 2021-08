Covid-19: Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza vacinação ambulante com unidades móveis

Teve início nesta segunda, 16, a vacinação ambulante em Cruzeiro do Sul. Três unidades móveis refrigeradas se deslocam aos locais de maior procura e menor acesso oferecendo a vacinação de primeira e segunda dose do imunizante Pfizer. Cada unidade leva consigo dois técnicos, dois registradores e técnicos de TI. O atendimento acontece em dois turnos, pela manhã, das 8h às 12h e pela tarde das 14h às 17 horas, para todo público acima de 12 anos.

Nesta segunda, os locais visitados foram a região dos mercados, buscando alcançar o público dos ramais na área de embarque dos caminhões, o Vale dos Buritis, Conjunto Cumaru e o Bairro do Divisor pela parte da manhã, e pela parte da tarde as unidades se deslocaram para o ramal da Variante próximo à estrutura da nova rodoviária, no bairro São Cristóvão, próximo ao Igarapé Preto e no ramal da Onça.

Ao todo, neste primeiro dia desta ação móvel foram aplicadas 302 doses de vacina. Ao longo da semana, os locais serão definidos a partir das ações de planejamento da secretaria de saúde.

As ações visam ampliar ainda mais a cobertura vacinal em Cruzeiro do Sul e também aproveitar ao máximo o prazo do imunizante da Pfizer. Das 3.600 doses que haviam inicialmente com prazo estipulado para vencer dia 20, restam apenas cerca de 200 doses a serem aplicadas.

Devido à grande procura, a expectativa da secretaria é utilizar a totalidade das doses até sexta-feira. Já das doses com prazo estipulado para o dia 25, mil delas foram emprestadas ao município de Marechal Thaumaturgo atendendo à solicitação do PNI Estadual.

Astra Zêneca

Nesta sexta-feira chegaram cerca de 900 doses e já foi esgotado na aplicação de segunda dose. O protocolo de vacinação foi alterado pelo Ministério da Saúde, que havia definido inicialmente um intervalo de 90 dias entre as doses, reduzindo para 45 dias. Por esta razão o imunizante Astra Zêneca, produzido pela Fiocruz está em falta. Há previsão de chegada de mais 500 doses do imunizante até quarta-feira desta semana. A segunda dose da Coronavac está sendo ministrada diariamente no posto do agricultor.

“Nosso objetivo é ampliar ao máximo a cobertura vacinas, chegando aquelas pessoas que por diferentes motivos ainda não se vacinaram” disse o secretário de saúde Agnaldo Lima.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou o esforço e empenho dos profissionais de saúde na vacinação.

“Não vamos sossegar enquanto não vacinar o máximo de pessoas possível. Com tanto esforço, união , e ações em conjunto das equipes de saúde, e com a colaboração da população estamos alcançando resultados muito satisfatórios, estou muito feliz, pois vemos o reflexo nisso na queda de internações, que quase não temos mais pacientes no Hospital de Campanha”, relatou .