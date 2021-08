Covid: vacinação de adolescentes avança na Capital; veja nova idade e locais nesta terça

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) anunciou o avanço na vacinação de adolescentes contra a Covid-19 para esta terça-feira (10).

Jovens a partir de 14 anos passam a ser imunizados em sete pontos da Capital, das 8h às 16h.: Urap Hidalgo de Lima, Urap Rosângela Pimentel, Urap Maria Barroso, Urap Vila Ivonete, Urap Roney Meireles, Urap Cláudia Vitorino e Urap Eduardo Assmar. Nestes pontos também haverá vacinação da segunda dose do imunizante da Pfizer.

Além disso, a Semsa anunciou que no drive-thru, montado em frente ao 7º BEC, vai ser aplicada a segunda dose do imunizante da AstraZeneca e da CoronaVac e na unidade do São Francisco, Urap Bacurau, Urap Valdeisa Valdez e Policlínica Barral y Barral, a segunda dose da AstraZeneca.

O adolescente deve estar acompanhado dos pais ou responsável e levar documento de identidade ou o cartão do SUS.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Frank Lima, quase 12 mil adolescentes já foram imunizados.