Covid-19: vacinação para adolescentes acima dos 12 anos continua neste sábado na Capital

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde, continua a vacinação para os adolescentes de 12 anos contra a Covid-19 neste sábado (14).

O público deve ser vacinado com o imunizante da Pfizer, único liberado para os adolescentes pelo Ministério da Saúde, e o jovem deve ir acompanhado dos pais ou responsável levando documento de identidade ou o cartão do SUS.

Serão 10 pontos de vacinação disponibilizados, sendo as Unidades de Referência de Atenção Primária Hidalgo de Lima, Rosângela Pimentel, Maria Barroso, Cláudia Vitorino, Eduardo Assmar, Vila Ivonete e Roney Meireles das 8h às 16h, Biblioteca Pública Estadual das 8h às 20h, Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, 9h às 16h e no Via Verde Shopping, das 11h às 21h.