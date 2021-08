Covid: Rio Branco tem estoque de 35 mil vacinas para aplicar 2ª dose adiantada

A partir desta segunda-feira (30), Rio Branco vai antecipar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas que tomaram a primeira dose dos imunizantes Pfizer e Astrazeneca.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a segunda dose da vacina é aplicada atualmente com 90 dias de intervalo após a primeira e nesta semana, o espaço entre as duas será de 60 dias.

“Temos em torno de 15 mil imunizantes Astrazeneca e um pouco mais de 20 mil da Pfizer, Isso nos dá conforto para adiantar a segunda dose com 60 dias sem prejudicar o andamento do processo de vacinação e sem interferência ou prejuízo para quem vai buscar se vacinar de primeira dose ou segunda dentro do prazo de 90 dias”, explicou Salomão Matos, assessor de comunicação da Semsa.

O comunicador aproveitou para defender a pasta e informar que a saúde municipal está se esforçando para que toda a população rio-branquense seja vacinada o quanto antes. “Muita gente tá querendo fazer politicagem com as vacinas e querendo adiantar a todo custo. Sem se importar com as consequências. Nós da Semsa, desde o início estamos trabalhando dentro dos protocolos e acima de tudo com responsabilidade. Vacina é vida e não política”, completou Matos.

Na última quarta-feira (25), o Ministério da Saúde anunciou que o intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca seria reduzido a partir de setembro, passando de 12 semanas para 8 semanas. Em seguida, o secretário Frank Lima informou que aguardava a nota técnica para decidir o novo esquema vacinal. Com a nota em mãos, o gestor decidiu não esperar setembro e começar ainda em agosto a vacinar a população da Capital.