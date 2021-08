Crise, aborto e ciúmes: Verdade sobre Romana Novais e Alok vem à tona e relatos chocam

Romana Novais utilizou as redes sociais para comentar a respeito de uma possível crise no casamento com o DJ Alok. Sendo assim, a famosa descartou qualquer tipo de desentendimento ao pontar de ter uma forte crise na relação.

No entanto, a famosa afirmou que já brigou com o músico. “A gente já brigou, óbvio, mas aqui em casa é proibido dormir sem resolver o ‘problema’”, revelou Romana, que afirma não ter ciúmes do companheiro.

“Verdade que você é ciumenta a ponto de mexer no celular do Alok escondida?”, quis saber um seguidor de Romana Novais. “Mentira. Não vejo necessidade. Tenho a senha do celular dele e também certeza que não preciso fazer isso”, afirmou, em suma.

Além disso, a esposa do DJ Alok comentou sobre o aborto sofrido em 2018. “Último ano da faculdade, sofri um aborto espontâneo com 8 semanas de gestação. Era uma menininha”, revelou.