Cruzes, Bíblia rasgada e 666 na parede: cenário de terror em apartamento onde filho matou os pais

Policias do Espírito Santo foram acionados para averiguar o encontro de um cadáver na baía de Vitória. Eram 4h30 da última quarta-feira (4). No local, encontraram o carro do estudante de medicina Guilherme Heringer Cesar, de 22 anos. Ele havia tirado a própria vida, mas por trás da morte havia um crime aterrorizante.

Pela placa do carro, os policiais descobriram o endereço do rapaz. Na manhã de quarta-feira, no apartamento da família, em Vila Velha, na Grande Vitória, encontraram os corpos de Paulo de Oliveira Cesar, de 68 anos, e Raquel Heringer Cesar, de 61.

O casal de idosos haviam sido morto pelo filho. O corpo de Raquel estava na cama. Paulo foi encontrado no quarto. Isso mostra que Guilherme atacou os pais no quarto deles. A mãe não conseguiu fugir e morreu no local. O pai correu, mas foi pego e morto.

Além dos corpos, os policiais encontraram um cenário de horror desenhado nas paredes. Havia cruzes invertidas, número 666 e recados. “Festejai ó céus, o diabo desceu até vós. Pouco tempo lhes resta”, dizia a mensagem abaixo de uma bancada com Bíblia, garrafa de vinho e uma estrela. Em uma página de Bíblia rasgada havia escrito “ele me obrigou”.

Detalhes do crime

O rapaz usou uma faca para cometer o crime. Após matar os pais, ele ligou para um parente informando o que fez e, em seguida, tirou a própria vida. A Polícia Civil informou em nota que o caso foi registrado como duplo homicídio. A faca utilizada foi encaminhada para perícia. Familiares foram ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória para prestar depoimento.