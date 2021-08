Dana White elogia Aldo e compara atuação no UFC 265 a quando ele era campeão

No último sábado (7), José Aldo teve uma grande atuação, quando derrotou Pedro Munhoz, por decisão unânime dos jurados, na co-luta principal do UFC 265, realizado em Houston (EUA). Com isso, o brasileiro somou seu segundo triunfo seguido no peso-galo (61 kg) e chamou a atenção de Dana White, presidente da organização.

Em coletiva de imprensa após o evento, o mandatário da organização não poupou elogios à performance de Aldo.

O cartola admitiu que estava temeroso pela apresentação do brasileiro, em relação ao físico, mas se surpreendeu positivamente e disse que o lutador relembrou seus velhos tempos na liga, quando reinou por anos no peso-pena (66 kg).

“Era uma luta muito dura perigosa para ele. José Aldo pareceu inacreditável fisicamente. Ele arrebentou, como fazia no passado quando era campeão. E ele estava com um bom preparo físico, estava feliz, usou os chutes baixos novamente. Ele foi bem demais”, disse.

Em dez anos atuando pelo UFC, José Aldo agora soma 12 triunfos em 18 apresentações dentro do octógono mais famoso do mundo.

Atualmente, o ex-campeão do peso-pena ocupa a quinta posição no ranking do peso-galo, mas com o triunfo sobre Pedro Munhoz, a expectativa é que suba colocações e possa entrar no top 3 da categoria.