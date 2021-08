O governador Gladson Cameli publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (10) algumas exonerações e nomeações em substituição nas mais variadas secretarias do executivo.

Ao todo, foram 8 demissões e 7 contratações em substituição. Os cargos vão desde CEC 1 até CEC 6.

A maioria dos admitidos foi lotada no Hospital das Clínicas do Acre (Fundhacre) e na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).