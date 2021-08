Datas, horários e locais das semifinais da Libertadores são definidos; confira

A Conmebol anunciou as datas, horários e locais dos duelos das semifinais da Libertadores, nesta sexta-feira.

Agora, a torcida rubro-negra já sabe que o Flamengo atuará em casa na ida, contra o Barcelona-EQU, no dia 22 de setembro, às 21h30, e o palco será o Mané Garrincha, em Brasília.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Em breve, o Rubro-Negro informará sobre as vendas de ingresso para o jogo, que deverá seguir com a permissão de 30% da capacidade máxima do estádio na capital federal.

O clube está satisfeito com a estratégia de acesso ao público nos dois últimos jogos como mandante na Libertadores, diante de Defensa y Justicia e Olimpia, nas duas fases anteriores, que levaram cerca de 16 mil torcedores e culminaram em R$ 3 milhões de renda, ao todo.

O jogo de volta será uma semana depois, ou seja, no dia 29 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador – o time equatoriano decide em casa pois teve uma campanha superior na fase de grupos.

Na outra semifinal, Palmeiras e Atlético-MG duelam pela ida no dia 21 de setembro, no Allianz Parque, às 21h30. A volta será no mesmo horário, dia 28, no Mineirão (“a confirmar”, segundo informou a Conmebol; confira abaixo).