De capivara na faculdade à família de quatis, bichos fazem parte da história dos campo-grandenses

“Aqui em Campo Grande os quatis são educados. Eles atravessam na faixa e vamos aprender com eles”, disse Loubet no final da gravação.

Ainda falando sobre educação, a “capivara universitária” não podia ficar fora das aparições inusitadas. A “nova aluna” foi registrada pela acadêmica de turismo, Gabriella Emy Oguro, de 22 anos, que se deparou com o animal dentro da sala da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

“Eu fui a primeira a chegar, sempre chego cedo na faculdade. Vi que a porta estava entreaberta e entrei na sala. Vi que tinha a capivara e não me assustei em nenhum momento. Ela estava umas duas carteiras ao lado de onde eu sento. Achei uma situação engraçada e tirei a foto para mandar ao grupo da sala, dizendo: aluno novo galera. O pessoal ficou rindo e alguns até se arrependeram de não chegar mais cedo”, disse ao G1.

As araras também fazem parte do cartão-postal de Campo Grande e, em alguns casos, elas preferem sair com “toda a família”. Foi o que flagrou Felipe Bastos no bairro Rita Vieira, ao ver uma árvore com mais de 20 araras-canindé.