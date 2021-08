De virada, Galvez vence o Rio Branco e retorna ao G-4

O Galvez conquistou importante vitória na disputa do primeiro turno do Campeonato Acreano 2021. Nesta quarta-feira (18), a equipe imperialista derrotou, de virada, o Rio Branco por 2 a 1, em jogo disputado no estádio Arena da Floresta.

O jogo começou com o Rio Branco procurando o jogo contra um Galvez sonolento e errando muito no setor de defesa. Gabriel Ceará, aos 31 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Estrelão. Aos 39, o Imperador teve a chance de empatar em cobrança de pênalti questionável, mas o goleiro Ramon defendeu o chute de Geovani Silva.

No segundo tempo, o técnico Célio Ivan promoveu mudanças na equipe imperialista que iniciou a partida e o Galvez foi praticamente outro time e passou a buscar o gol de empate. Aos 13 minutos, Gordo deixou tudo igual escorando sobra de bola. Já virada ocorreu aos 43 minutos, após jogo aéreo e o desvio de Alesson.

Como fica

Com a vitória sobre o Estrelão, o Galvez retorna ao G-4 do Campeonato Acreano. O time imperialista chega aos 10 pontos e supera o Náuas. O Rio Branco-AC desce para sétima colocação e segue com cinco pontos.

Próximos jogos

Em situação complicadíssima na tabela de classificação, o Rio Branco-AC retorna a campo neste sábado (21) para encarar o Náuas, às 17h, na Arena da Floresta. Por outro lado, o Galvez tem compromisso no domingo (22) pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O Imperador mede forças contra o lanterna Atlético-AC a partir das 17h30 (de Brasília), no estádio Florestão. Pelo estadual, o Imperador terá como próximo adversário o Vasco-AC na próxima quarta-feira (25), às 19h, na Arena da Floresta.