De virada, Náuas supera o Plácido de Castro: 2 a 1

Não foi fácil, mas o Náuas venceu, de virada, o Plácido de Castro, neste sábado (15), na Arena da Floresta, por 2 a 1, passando assim a figurar no G-4 da classificação do primeiro turno do Campeonato Acreano.

Os três gols da partida foram marcados somente no segundo tempo. O Tigre do Abunã abriu o placar com Sacolinha, aos 14 minutos, mas o iluminado Zubu marcou duas vezes, aos 22 e aos 30 minutos e decretou o triunfo da equipe de Cruzeiro do Sul.

Como fica

Com o triunfo sobre o Plácido de Castro por 2 a 1, o Náuas pegou e elevador e entrou no G-4 da tabela de classificação do Campeonato Acreano 2021.

O Cacique era o sétimo colocado e com os três pontos deste sábado (14) chegou ao oitavo ponto, superando Galvez (7), Vasco da Gama (7) e Rio Branco (5), quinto, sexto e sétimo colocados, respectivamente. Por outro lado, o Tigre do Abunã segue sem vencer no estadual, somando apenas um ponto ganho em seis jogos disputados.

Próximos jogos

O próximo adversário de Náuas e Plácido de Castro será o Rio Branco-AC. O Náuas joga no próximo sábado (21) e Plácido de Castro volta a campo no dia 28 de agosto. Ambas partidas na Arena da Floresta, às 17h.