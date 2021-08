Depois de 12 anos CR7 volta ao Manchester United, onde foi eleito pela 1ª vez como melhor do mundo

Que novela e que reviravolta! Cristiano Ronaldo está de volta a Old Trafford. Aos 36 anos, o craque português foi anunciado oficialmente pelo Manchester United, no momento em que se dava como certa a transferência dele para o rival Manchester City. Ele assinará contrato por duas temporadas após exames médicos, além da resolução de questões relacionadas ao visto de trabalho.

– Todos no clube estão ansiosos para receber Cristiano de volta a Manchester – apontou o United em nota oficial.

O United teria desembolsado € 15 milhões (R$ 92 milhões) mais € 8 milhões (R$ 49 milhões) em bônus como compensação financeira para a Juventus, que não aceitava liberar o craque sem custos. O valor mínimo garantindo para a Velha Senhora é de € 20 milhões (R$ 122 milhões), de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Reviravolta em poucas horas

O anúncio no começo da tarde desta sexta-feira dá fim a uma novela que durou pouco, mas foi repleta de reviravoltas. Após semanas de poucos rumores de saída da Juventus, Cristiano Ronaldo passou a ter seu nome ligado ao Manchester City nos últimos dias, e teria deixado claro que gostaria de deixar o clube italiano na última quinta-feira. Até ali, o clube azul de Manchester parecia ser o único na briga pela contratação.

Nesta sexta, as horas que poderiam encaminhar CR7 para o City o levaram para outro destino. O dia começou com o jogador indo ao CT se despedir dos companheiros antes do treinamento e depois embarcando em um jatinho de Turim para Lisboa. Enquanto isso, o técnico Massimiliano Allegri deu uma entrevista coletiva confirmando os rumores: Cristiano havia pedido para deixar o clube.

Minutos depois, quando todos acreditavam que o City buscava um acordo com a Juve, o técnico Pep Guardiola também concedeu uma entrevista e apontou que um possível acordo estava mais distante do que muitos pensavam. Quase que simultaneamente, o comandante do Manchester United, Ole Günnar Solskjaer também falou com a imprensa e deixou as portas abertas para o jogador.

A partir dali, a reviravolta se tornou pública. Veio à tona a informação que o empresário Jorge Mendes estava conversando não só com o City, mas também com o Manchester United. O time de Guardiola, então, teria desistido do negócio, abrindo caminho para Cristiano Ronaldo voltar para seu ex-clube. Em poucas horas, o United enviou uma proposta contratual para o craque, de dois anos, e fez uma oferta de compensação financeira à Juventus.

Logo depois, Cristiano Ronaldo desembarcou em Portugal prometendo uma resolução “em uma hora” – mas bastaram alguns minutos para o anúncio do Manchester United, que pegou o mundo do futebol de surpresa com a rapidez na negociação para uma contratação de tanto peso.

