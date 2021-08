Deputadas do AC integram lista do site Congresso em Foco, na categoria ‘Mulheres na Política’

As deputadas federais Vanda Milani (Solidariedade) e Perpétua Almeida (PCdoB) são as duas únicas parlamentares do Acre, até agora, incluídas na lista preliminar do site Congresso em Foco, de Brasília, que, ao final do ano, vai premiar mulheres brasileiras com participação na política. Elas serão reconhecidas na categoria especial Mulheres na Política, da qual participarão todas as deputadas e senadoras consideradas aptas a concorrer nas categorias gerais desta 14ª edição do prêmio. Ou seja, parlamentares que não estejam sendo investigadas, por suspeita de práticas criminosas, nem respondam a ações penais ou de improbidade administrativa em andamento.

O Brasil é o 140º país em representatividade feminina na política, em um ranking de 193 nações, de acordo com a última edição do Mapa Global de Mulheres na Política, de 2020, que considera o número de deputadas federais mundo afora. Na expectativa de melhorar esses indicadores, o Prêmio Congresso em Foco vai homenagear pela primeira vez as parlamentares que mais se destacaram na defesa de propostas legislativas relacionadas à igualdade de gênero ou que contribuam para o aumento da representatividade política feminina.

O regulamento também prevê, ainda, a exclusão “parlamentar que, por atos e declarações, fizer a apologia da tortura, da violência e de outras práticas em flagrante confronto com o exercício dos direitos humanos fundamentais”. Esses requisitos são exigidos para a disputa a qualquer categoria.

A lista final dos concorrentes em todas as categorias – Melhores na Câmara, Melhores no Senado, Mulheres na Política, Clima e Sustentabilidade e Defesa da Educação, patrocinada pelo instituto Todos pela Educação – será divulgada no próximo dia 30. No item da premiação “Melhores na Câmara”, o deputado Alan Rick (DEM-AC) é o único parlamentar do Acre a constar na relação. Dos senadores do Acre, nenhum dos três foi indicado.

A votação na internet começa no próximo dia 1º e vai até 30 de setembro. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia no dia 21 de outubro. O prêmio tem como principais objetivos fortalecer a democracia, estimular a cidadania a avaliar o desempenho de deputados e senadores e valorizar aqueles que, no entendimento da sociedade, melhor a representa, dizem seus organizadores.

Assim como nas edições passadas, os parlamentares premiados serão definidos por três grupos: pelo público, em votação aberta na internet; por 25 jornalistas que acompanham o Congresso para diferentes veículos jornalísticos; e por um júri especializado composto por seis integrantes.

O leitor pode ajudar, contribuindo para aprimorar a lista, fazendo contestações ou repassando informações para o e-mail [email protected], informa a organização.