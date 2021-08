Deputado Gehlen Diniz reivindica mutirão de cirurgias para Sena Madureira

Após receber demandas dos moradores, o deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), procurou a secretária de saúde do Acre, Dra. Paula Mariano, para reivindicar a realização do mutirão de cirurgias em Sena Madureira. Segundo ele, mais de 180 pessoas do referido município aguardam na fila para fazer as chamadas cirurgias eletivas (hérnia, vesícula e outras) sendo, portanto, uma grande necessidade.

O parlamentar recebeu a garantia de que Sena Madureira será atendida nesse sentido. “Notamos que recentemente foram feitas cirurgias pela Sesacre no município de Feijó, então, estamos pedindo para que essa ação também se estenda à cidade de Sena Madureira. A Dra. Paula Mariano, secretária de saúde do Acre, nos garantiu que no máximo em 15 dias os moradores de Sena Madureira começarão a serem atendidos. Fica o nosso agradecimento em face da resposta que nos foi dada”, comentou Gehlen Diniz.

No presente momento, o Hospital João Cãncio Fernandes, em Sena Madureira, está sendo submetido a uma reforma. Com isso, não será possível realizar as cirurgias em Sena. “Os pacientes convocados farão o procedimento na Fundhacre”, finalizou Diniz.