Deputado pede que Governo reduza ICMS para baixar o preço da gasolina no AC: “É um assalto”

O Acre ocupa, há anos, o topo na lista de estados com o combustível mais caro do país, especialmente a gasolina, que atualmente chega a quase 9 reais em Marechal Thaumaturgo.

Com esses dados, o deputado Neném Almeida (Podemos) usou sua fala na Assembleia Legislativa do Acre desta terça-feira (24) para dizer que o preço do combustível no Acre é um “assalto em plena luz do dia”. Ele repudia discursos de alguns colegas parlamentares que culpam o governo de Jorge Viana (PT), que aumentou a cobrança de imposto sobre o combustível em sua gestão, pelo atual preço.

“Jorge Viana aumentou, é verdade, mas a verdade também é que elegemos o atual governo para fazer diferente e até agora não estamos vendo fazer nada”, diz.

O deputado cobrou que Cameli faça algo para reduzir os impostos e disse que chegou a fazer uma pesquisa e constatou que é possível diminuir o atual preço em até 50 centavos.

“Se reduzir de 25 para 17% no ICMS, é possível reduzir o preço em 40 centavos. O Governo se gaba de que nunca arrecadou tantos impostos e nada mais justo que esses impostos chegarem a população e como fazer isso? Baixa o ICMS. Precisa ter sensibilidade pois o povo não aguenta mais ser roubado dia a dia nos postos de gasolina”, disse.