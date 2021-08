Desempregada, mãe de criança autista no AC pede ajuda para comprar comida e medicação

A dona de casa Cleidiane da Silva Menezes, de 34 anos, procurou a reportagem do ContilNet nesta segunda-feira (16) para pedir ajuda aos internautas.

Desempregada há alguns meses, ela precisa custear o tratamento do filho de apenas 5 anos, o pequeno Ronniely Davi Menezes, diagnosticado há 3 anos com autismo.

Os dois moram em um apartamento alugado, em Sena Madureira, no interior do Acre. Cleidiane consegue manter a casa e o filho com doações.

“Não tenho dinheiro para comprar comida e nem os remédios do meu filho. Vivemos de doação, já que estou desempregada”, comentou.

Davi realiza tratamento em Rio Branco, mensalmente, e depende de medicação, que custa em média R$ 300.

“Só conseguimos ir para Rio Branco com a ajuda das pessoas. Ele precisa desse tratamento e da medicação, mas não temos dinheiro para isso. Por conta da falta do remédio, ele tem dificuldade para dormir, por conta da agitação”, continuou.

Outro desafio enfrentado pela acreana tem a ver com a alimentação restrita do garoto. “Ele não come carne, e eu preciso me virar para fazer com que ele coma”, finalizou.

Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelo (68) 99920-7361.

Doações podem ser feitas pela conta: Caixa Econômica – Agência 3340/Operação 013/00010608-8.