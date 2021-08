Dicas da Benzedeira: o poder da rosa branca

Mais um dia com novas possibilidades para você! Hoje trago ensinamentos e dicas sobre o uso da rosa branca e seus benefícios no banho, no chá e em rituais.

Confira nas dicas da benzedeira como aproveitar o melhor do aroma e das vibrações da rosa branca. Banho de rosas brancas Muito bom para médiuns que estejam em desenvolvimento, para potencializar a mediunidade em geral. Além disso, o banho de rosa branca: Desobstrui os chacras, limpando e alinhando;

Ajuda a iluminar as pessoas e tem potência leve de limpeza;

Acalma o espírito;

Auxilia no desenvolvimento de faculdades psíquicas. Aroma de rosa branca para equilibrar o plano espiritual: Promove a limpeza astral liberando a paz em você e no mundo

Traz de volta a fraternidade e amor ao próximo. Aqui vão algumas receitinhas da benzedeira com rosa branca: Chá calmante 10 gramas de pétalas de rosa branca em 500ml de água fervida. Adicione uma colher (sopa)de mel e beba três vezes ao dia. Mistura para aliviar a raiva e a depressão 10 gramas de pétalas de rosa branca em 500ml de água fervida. Adicione 1 gota de óleo essencial de rosas e 1 gota de ylang-ylang. Coloque tudo no aromatizador e sinta o cheirinho delicioso. Toda raiva e depressão serão dissolvidas. A rosa branca também é muito utilizada em rituais. A presença é marcante nos altares de muitas religiões, principalmente altares católicos e afro-brasileiros. Conselho da benzedeira: Tenha na sua casa seu Ponto de força (altar) e enfeite sempre com algo vivo que represente a força da natureza terra. A rosa branca pode ser uma ótima opção. Texto: Cris Meinberg, terapeuta vibracional sensitiva