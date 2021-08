Diretor da Fundhacre fala sobre início dos mutirões de cirurgia no interior e realização de exames

O ContilNet entrevistou nesta semana o diretor-presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva, que falou à reportagem sobre o início do mutirão de cirurgias que já deve iniciar nos próximos meses, no interior do Estado.

Silva, que é psicólogo, também abordou quais avanços e conquistas foram possíveis nesses primeiros anos à frente do cargo.

O gestor explicou que uma das questões trabalhadas em sua administração é a demora para entrega de exames mais complexos – uma demanda também do governador Gladson Cameli.

Confira a entrevista completa: