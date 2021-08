Duarte denuncia perseguição a servidores da Saúde: ‘Câmeras com aúdio e vídeo perto de banheiros’

O deputado Roberto Duarte (MDB) disse, durante sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (3), que servidores públicos da Fundação estão sendo perseguidos e afirmou que isto não será mais aceito.

O deputado disse que recebeu inúmeras denuncias graves, entre elas, a de que câmeras que gravam vídeo e áudio foram instaladas próximo aos banheiros, “para gravar os servidores”, afirmou.

“É inadmissível”, asseverou. Duarte ainda pediu que o deputado Pedro Longo, líder do governador na Aleac, levasse um recado a Gladson: “Nós vamos entrar nestas unidades de saúde, não vamos admitir perseguição a servidor público concursado em hipótese alguma”, finalizou convocando a Comissão de Saúde da Aleac para fiscalizar as unidades de saúde do Acre.