Duarte responde Daniel Zen após deputado chamar Bittar de bandido: “Teve um ataque de pelancas”

O deputado Roberto Duarte (MDB) respondeu aos ataques do colega Daniel Zen (PT) que na última sessão na Aleac subiu à tribuna para discursar contra emedebista e o senador Márcio Bittar- (MDB).

A confusão deu-se após Duarte pedir que os outros parlamentares reconhecessem o trabalho que Bittar tem feito pelo Acre com envio de emendas. Em seguida, Zen disse que Roberto era mentiroso e Bittar bandido.

“O senhor subiu aqui em um verdadeiro ataque de pelancas proferindo raiva e ódio contra o senador que nada tinha com isso, e trago aqui provas [apresentando um documento que detalha os investimentos enviados por Bittar ao Acre] do que eu falava”, disse.

Roberto Duarte aproveitou para alfinetar o petista. “Quando o senhor subiu na tribuna, achava que estava descrevendo aquele bandido que foi preso, aqueles 4 ex-tesoureiros do PT, mas vossa excelência começou a falar do Senador e eu trago aqui nessa folha em branco, os antecedentes criminais do senador”.

O deputado do MDB disse que está disposto a debater, mas não se forma baixa. “Eu não vou responder a sua altura, deputado, pois não vou debater nós porões, vou dialogar no alto nível como requer essa tribuna”, disse.

Após a fala de Duarte, o deputado Daniel Zen subiu à tribuna da Aleac e decidiu não responder ao emedebista.

O petista fez piada afirmando não ter pelancas, pois ‘está fitness’.