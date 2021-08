Duda Castro promete expor vídeo comprometedor de Biel: “Abuso continua”

Duda Castro, ex-mulher do cantor Biel, prometeu divulgar vídeos do suposto relacionamento abusivo que teria vivenciado quando estava junto do artista. Através de seu Instagram, a influenciadora fez um longo desabafo nesta terça-feira, 03.

Segundo ela, o material com conteúdo comprometedor do participante de A Fazenda 12 teria sido gravado pelas câmeras dos uniformes de policiais norte-americanos, quando os dois viviam nos Estados Unidos. “É a única forma de acabar com o abuso que ainda continua”, disse ela.

“Quando aquele vídeo, esquematizado pela irmã [do Biel], foi jogado na internet, eles esqueceram que aqui nos Estados Unidos, todos os policiais envolvidos no caso, que são oito, têm uma câmera”, explicou Duda Castro.

A jovem continuou: “Então, tudo o que aconteceu naquela noite, foi gravado em oito ângulos diferentes”, frisou ela em um vídeo enviado ao Fofocalizando, do SBT.

No material, parcialmente exibido pelo canal de Silvio Santos, a atriz citou um caso ocorrido em 2018. Na época, um vídeo foi divulgado pelo cantor, no qual ele e Duda discutem.

Duda Castro lamenta decisão

Em seguida, o namorado de Tays Reis publicou imagens com o rosto ensanguentado, consequência das supostas agressões das quais ele teria sido vítima. “É muito triste ter que vir contar a minha história usando esses vídeos”, lamentou Duda.

“Porque sei que vai trazer o final de muitas pessoas, e eu não quis fazer isso. Nunca fiz isso! Inclusive, nem entrevista dei, e as pessoas nunca se perguntaram o porquê. Eu achei que depois de todo o vivido, as pessoas envolvidas iam aprender uma coisa ou outra”, pontuou ela.

“Nunca quis que elas aprendessem pela dor. Por isso, nunca coloquei minha cara a tapa para contar a minha versão, ou a única versão que existe. Mas eu acho que ainda, depois de três anos, e vendo a pessoa constantemente me atacando de uma certa forma, ou de formas indiretas”, disse ainda.

Duda Castro decidiu finalizar com um alerta: “Quem não conhece a nossa história ao fundo, não entende na internet. Acho que essa será a única forma de fechar esse ciclo e acabar com o abuso que ainda continua”.