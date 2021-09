Durante café da manhã, Bittar e Gladson celebram amizade e comemoram conquistas: “Um orgulho”

Mostrando mais afinidade do que nunca com o Governo do Acre, o senador Márcio Bittar (MDB) encontrou, nesta terça-feira (31), com o governador Gladson Cameli (Progressistas) e grandes nomes do primeiro escalão do Estado.

Na mesma mesa que dois dos maiores nomes da política acreana, sentaram-se também o filho do senador, João Paulo Bittar, o secretário Alysson Bestene, o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, e Edson Siqueira.

O café da manhã rendeu descontração, risadas; mas sem deixar de lado as boas notícias: Bittar comemorou a parceria com o Governo do Estado, que destinou milhões aos 22 municípios – todos eles visitados por Márcio.

“Falei das visitas aos 22 municípios acreanos, onde anunciei os valores destinados as prefeituras. Um exercício de humildade e empatia pra todos nós. Que Deus nos abençoe nos dê forças pra devolver o carinho e respeito que temos recebido”, celebra o senador nas redes sociais.

Gladson celebrou a parceria: “É um orgulho para mim; o Acre (sic) tá ganhando”. Veja: