Eduardo Costa se desespera após ver sua carreira musical ruir e faz apelo desesperador

Com a retomada da agenda de shows sertanejos e fora do Cabaré, o cantor Eduardo Costa está sofrendo para vender shows em 2022 para feiras e prefeituras após o desgaste da sua imagem e declarações que ele estaria disposto a brigar pelo nome “Cabaré”, sua ideia original que foi registrada no Inpi (Instituto Nacional de Marcas e Patentes), pela Talismã Music!

Como essa briga com Leonardo e o seu apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro, embora tenha escrito a música ‘Cuidado’, que ele chamou de manifesto por cobranças de atitudes de políticos brasileiros, o cantor mineiro não vê perspectiva nenhuma de uma nova turnê para o próximo ano, conforme ele disse em algumas entrevistas. A principal questão seria um retorno seguro devido à pandemia, o que parece pouco provável até o momento.

Affair do cantor, Mariana Polastreli dispensa rótulos: “Hoje juntos”

(Foto: Reprodução Internet)

Embora estejam aparecendo juntos nas redes sociais em momentos íntimos do casal, Mariana Polastreli afirmou não querer rotulagem na relação com o cantor de música sertaneja Eduardo Costa. Ao disponibilizar uma caixinha de perguntas em seu Instagram para responder questionamentos dos internautas, Mariana revelou assim como o artista, que não há uma definição para a relação dos dois.

Depois de ser vista fazendo as sobrancelhas do sertanejo e o elogiando, a empresária respondeu sobre o status atual: “Estamos em busca da felicidade. Hoje juntos!”, declarou ela que ainda acrescentou um coração na legenda. Relembrando os episódios polêmicos com o ex marido, Eduardo Polastreli, internautas também questionaram sobre sua atual relação com o pai dos três filhos.

“Da minha parte, a todo tempo eu só peço paz. Como você fica sem falar com o pai de seus três filhos? Só quero paz na vida. Quero gastar minhas energias e meu tempo amando, sendo feliz e desejo isso para ele e para todos”, escreveu ela sobre o ex.

Vale lembrar que recentemente, a ex esposa do cantor Luciano Camargo, Cleo Loyola, relembrou declarações de Eduardo Costa sobre ser um “semi-gay” e afirmou que o cantor é homossexual. Indo ainda mais longe, ela citou Mariana afirmando que no momento, a loira está servindo de aparência para que o sertanejo mantenha sua imagem perante a mídia.