Educação realiza visita técnica à Escola Fábrica de Asas, em Rio Branco

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Manutenção, realizou nesta quinta-feira, 12, uma visita técnica à Escola Fábrica de Asas, localizada dentro do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

De acordo com o chefe do Departamento de Manutenção da SEE, Marcos Maia, durante a visita foi realizado um levantamento quantitativo, por meio do qual será elaborada a planilha orçamentária sintética para a emissão de ordem de serviço com a finalidade de revitalizar o espaço.

Além da visita à Fábrica de Asas, o departamento tem realizado, também, diversas visitas e vistorias em escolas da capital cujas obras de revitalização estão em andamento, como na Tancredo Neves, localizada no bairro da Glória, na baixada da Sobral e na Francisco Salgado Filho, no Conjunto Esperança.

“Estamos realizando as visitas e esse trabalho com a finalidade de revitalizar e manter os espaços em condições de uso e adequados à realidade nessas instituições de ensino”, afirmou Marcos Maia.