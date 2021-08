Edvaldo questiona decisão da Justiça em anular contratação de médicos sem Revalida

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), autor do projeto de lei aprovado pelo Governo do Acre que permite a contratação de médicos formados no exterior sem a necessidade do Revalida, questionou a decisão judicial emitida na terça-feira (10) que suspende a Lei.

A decisão ocorre após o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) entrar com uma ação de inconstitucionalidade da lei que tem caráter emergencial e vigência durante o período de pandemia.

Segundo Magalhães, os médicos com Revalida não têm interesse em atuar e preencher as vagas existentes no interior do Estado.

O parlamentar lembrou a situação em Marechal Thaumaturgo, onde uma mulher morreu por complicações em parto por não ter médicos para atendê-la.

Edvaldo pede que a Justiça julgue o mérito o mais rápido possível para que assim a Aleac possa recorrer e ir até o Superior Tribunal Federal (STF), se preciso.