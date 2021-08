“Ela é louca por ele e o ama”: diz ‘fonte íntima’ próxima a Nicole e Marcelo Bimbi que acredita em volta; saiba tudo!

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Com exclusividade ao portal ContilNet, esteve colunista conversou na manhã desta sex-feira (27), com uma ‘fonte íntima’ ligada ao casal Nicole Bahls e Marcelo Bimbi.

Segunda a nossa ‘fonte’, Nicole ainda não tirou o modelo acreano de sua cabeça e nem do coração, a prova viva são suas postagens no Instagram que ‘não são #publi’, e ainda estão no ar na conta da apresentadora.

“Ela é louca por ele, tem carinho e ama ele sim. Acredito na reconciliação, é uma briga de casal que breve terão a oportunidade de alinhar, e resolver tudo. Ela está chateada, magoada e temos que respeitar o tempo dela”, disse.

Sobre Marcelo, nossa fonte ainda confirmou que o modelo acreano ama Nicole, e tem respeito pela apresentadora.

Nas redes sociais, Marcelo compartilhou com seus seguidores seus trabalhos nesta sexta em Foz do Iguaçu. Nicole também continua sua agenda de trabalho nas redes sociais.

O modelo acreano deve chegar ao Acre em setembro para cumprir agenda com projeto social voltado ao esporte. Marcelo deverá percorrer vários municípios, entre os confirmados, Sena Madureira e Feijó estão na lista.