Eliana se depara com doença mortal e faz desabafo de cortar o coração em rede social

Eliana, contratada do SBT, resolveu fazer um desabafo em rede social. Dessa forma, a apresentadora utilizou seu perfil para fazer uma grande reflexão.

Em primeiro lugar, a queridinha de Silvio Santos informou que gravou um quadro para o seu dominical cuja o tema abordado era família. Sendo assim, ela recordou que a pandemia do Coronavírus fez com que ela se aproximasse ainda mais de seus familiares.

“Chegando em casa depois de um dia de trabalho. O programa foi tão lindo e falou de um tema tão importante que é família, união. Não sei para vocês, mas para mim essa pandemia me deixou ainda mais próxima da minha família. Me fez entender ainda mais a importância deles no meu dia a dia”, disse ela. Enquanto isso, Eliana retornava para casa.

“Não tem nada mais importante do que ter alguém para gente amar e para ser amado, e saúde. Se a gente tem saúde, a gente conquista os nossos objetivos”, disparou a apresentadora.

Vale lembrar que Eliana chegou a ser infectada pela Covid-19. Sendo assim, a famosa precisou se afastar e ficou isolada em seu quarto.

Eliana sofre após perder filho

Além disso, engana-se quem pensa que a apresentadora tem uma vida fácil. Para se ter ideia, a beldade enfrentou um aborto, o que a deixou bastante abalada. O fato só acabou sendo noticiado por ela tempos depois.

“Essa gravidez foi muito desejada. O Adriano ainda não era pai e eu, muito feliz por já ser mãe, sabia que se fosse para ter mais um, deveria ser logo, pois já tinha cruzado a linha dos 40. Então, no ano passado, conversamos, planejamos, engravidei e comemoramos muito. A alegria, porém, acabou no segundo mês”, declarou ela, em suma, em entrevista.