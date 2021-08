Em ataque de ciúmes, homem quase mata a esposa e a filha e tenta tirar a própria vida na Sobral; imagens são fortes

Maria Ivanilson da Silva, de 35 anos, e sua filha foram vítimas de vários golpes de faca na noite desta terça-feira (16), na Rua Santa Maria, no bairro João Eduardo 2, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, o autor do crime foi o marido de Maria, identificado como William Bezerra, de 46 anos, que estava jantando com a esposa e filha, quando começou uma discussão por questões de ciúmes. O homem então pegou uma faca tipo “peixeira” e colocou a esposa e a filha dentro do quarto e começou a esfaqueá-las.

Ao perceber que iriam ser mortas, as duas entraram em luta corporal com William. Maria levou 7 facadas, na região do tórax e abdômen, e a filha do casal foi atingida por uma furada no tórax. Após ação, William pegou a mesma faca e tentou tirar a própria vida.

A menina conseguiu fugir do quarto e pediu ajuda aos vizinhos que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias avançadas que prestaram os primeiros socorros a Maria e a William que deram entraram no Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. A filha foi levada para o PS por uma viatura da Polícia Militar.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Atenção: as imagens abaixo são fortes: