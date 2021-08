Em discurso na Aleac, Gehlen Diniz apoia contratação de médicos sem CRM

O deputado Gehlen Diniz (PP) defendeu, nesta terça-feira (10), em discurso na Assembleia Legislativa, a contratação imediata de médicos formados no exterior e sem CRM. Projeto de lei neste sentido, de autoria do deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) e sancionado pelo governador Gladson Cameli, está sub judice.

O CRM regional entrou com ação na Justiça Federal questionando a lei e o caso agora espera decisão da Justiça Federal.

Diniz disse esperar que a decisão seja favorável porque a lei atende necessidades dos profissionais e do sistema de saúde. “Quero apoio dos colegas para que possamos viver a tranquilidade da aplicação desta lei”, disse