Em luta pela vida, bebês prematuros fazem ensaio fotográfico com temática das Olimpíadas

No ensaio que recebeu o nome de “Minhas primeiras Olimpíadas”, os bebês receberam placas de identificação com um tipo de “modalidade olímpica” como: salto no colinho; mamada rítmica; escalada no canguru; levantamento de copinho; maratona pela vida; surf no oxímetro e mergulho no oxigênio, já sendo campeões de cada uma delas. Veja fotos abaixo: