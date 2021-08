Em mais um fim de semana de aglomeração em Rio Branco, festa eletrônica reúne centenas de pessoas; vídeo

Por mais um fim de semana a Maison Borges foi palco de uma “festa de arromba”. Nada de estranho, afinal, estamos falando de uma casa de festas. O problema é que ainda estamos no meio de uma pandemia, e com sérios riscos de enfrentarmos uma 3ª onda, devido à chegada da cepa Delta do coronavírus no Brasil.

Se na semana passada, a festa foi realizada dentro da Maison Borges, em ambiente fechado, o que vai contra todas as orientações de especialistas, dessa vez foi no estacionamento da casa. Ainda que o ambiente seja aberto, as aglomerações não são recomendadas em hipótese alguma.

Os vídeos da festa, que varou a madrugada, começaram a circular nas redes sociais na manhã deste domingo (22). De acordo com os relatos, a festa eletrônica começou às 20h do sábado e só terminou às 6h da manhã de hoje. Nas imagens, é possível ver centenas de pessoas aglomeradas e sem máscaras (assista o vídeo abaixo).

Bandeira amarela

Vale lembrar que recentemente todo o Acre foi classificado como bandeira amarela pelo comitê Acre sem COVID, o que significa que o momento é de atenção. Com isso, os estabelecimentos só podem funcionar com 50% da capacidade.

Posição da Maison Borges

A proprietária da Maison Borges, a empresária Denise Borges, já havia se pronunciado na semana passada sobre os eventos que vêm ocorrendo na casa de eventos. De acordo com a nota divulgada por ela em uma rede social, “a festa que aconteceu na Maison Borges não foi de nossa responsabilidade. Alguém alugou a Maison e fez a festa. Em 1 ano e meio de pandemia, a Maison Borges esteve de portas fechadas. Respeitamos todos os decretos e protocolos da Vigilância Sanitária. A Maison Borges é uma casa de aluguel. Grata pela compreensão”.