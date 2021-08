Em parceria com empresa acreana, sommelier de cachaças vem ao estado: “Objetivo é elevar qualidade”

O primeiro master blender com registro profissional no Brasil, Nelson Duarte, virá ao estado do Acre no dia 16 de agosto para incrementar conhecimento e experiência nas bebidas alcoólicas do Acre. Em parceria com a Destilaria POTIO, que produz a cachaça Jibóia, o especialista em Bebidas Destiladas fará uma consultoria para a nova fase de envelhecimento das cachaças premium.

Segundo o empresário Jackson Soares, a ideia da vinda do fundador da Cúpula da Cachaça ao estado é de, através da parceria com a cachaça genuinamente acreana, trazer melhorias na fabricação destes insumos. “O objetivo é de elevar a qualidade do produto feito em nosso estado aos níveis das bebidas internacionais”, complementou.

Além disto, o empresário ainda planeja um acordo para que Duarte ajude no desenvolvimento de uma nova cachaça, e que esta produção leve a assinatura do master. A agenda durará de segunda a sexta-feira, que inclui a visitação na destilaria para o enchimento do primeiro barril de madeira de 250 litros, como início do processo de envelhecimento das cachaças da POTIO, e um curso de “Sommelier de Cachaça”, a ser ministrado no Seringal Beer.

Os objetivos do curso são de, basicamente, abordar sobre o papel do sommelier, e capacitar os participantes para que eles saibam e tenham noções de degustação, análise sensorial e harmonização de cachaças.