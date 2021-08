Em Paris, Letícia Bufoni e Pâmela Rosa voltam às pistas de skate; onde assistir

O Red Bull Paris Conquest começa nesta terça-feira (17/8) e contará com grandes nomes do skate mundial, como as brasileiras Letícia Bufoni e Pâmela Rosa, o norte-americano Nyjah Huston, a japonesa Aori Nishimura e o francês Aurélian Giraud.

Com a torre Eiffel ao fundo, o torneio traz uma releitura dos clássicos espaços — como os blocos de Bercy, as saliências da Place de la République e o meio-fio de Luxemburgo — em uma skatepark montada exclusivamente para a competição, localizada na Praça de Trocadéro.

São 36 skatistas, sendo 24 homens e 12 mulheres na pista, entre caras já conhecidas e vistas nos Jogos de Tóquio e nomes da nova geração do esportes, que devem estar na Olimpíada de Paris-2024.

Confira a programação e onde assistir:

Terça-feira (17/8):

10h30 às 14h: rodada preliminar

Quarta-feira (18/8):

10h às 11h10: oitavas de final

11h30 às 13h45: quartas de final, semifinais e finais

13h45 às 14h: entrega dos prêmios

A competição será transmitida em português a partir das oitavas de final, quarta-feira (18/8), na Red Bull TV.