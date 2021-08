Em reunião com setores público e privado, Marcio Bittar detalha valor recorde destinado ao Acre

Em uma reunião com o Sindicato da Indústria de Construção Civil do Estado do Acre (Sinduscon), a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), ocorrida na manhã desta quarta-feira (4), o senador Marcio Bittar (MDB) detalhou os recursos destinados ao Acre pelo Governo Federal. Um recorde, de acordo com o senador. Veja os detalhes:

Orçamento

O senador Marcio Bittar concluiu em tempo hábil a entrega do relatório do orçamento de 2021, e, após as críticas da oposição, conseguiu valores recordes para o Acre.

Valor total destinado ao Acre no Orçamento 2021 (engloba tudo: emendas individuais, emendas de bancada e recursos discricionários do ministério) R$ 1.339.699.031,00 (um dos maiores da história do Estado)

Valor Indicado pelo Senador Marcio Bittar ao Acre na forma de Emenda Individual R$ 16.279.986,00

Valor Indicado pelo Senador Marcio Bittar ao Acre na forma de Emenda de Bancada R$ 24.585.531,00

Agricultura/desenvolvimento

O senador é um entusiasta do desenvolvimento: enviou recursos para liberação da obra do anel viário do Alto Acre , ainda ontem anunciou oficialmente junto com o governador que conseguiu resgatar recursos da bancada anterior que estavam há muito parados , trazendo mais de 36 milhões de reais , que garantirão a compra de 110 máquinas agrícolas para o Estado. Com o governo federal e a bancada acreana , além do Governador, trabalhou para a conclusão da ponte do Abunã , inaugurada recentemente após uma longa espera, de mais de 40 anos.

Meio Ambiente

É também o responsável pelo projeto de Revitalização do Igarapé São Francisco , que vai mudar diretamente a vida de mais de 70 mil pessoas em Rio Branco e indiretamente valorizar e impactar todo o entorno de bairros.

Um dos maiores desafios de seu mandato é viabilizar a estrada do Pacífico , um sonho de décadas de todo o Vale do Juruá e dos acreanos , porque ligará o Acre ao Peru , tornando o livre comércio um ponto de partida para um novo futuro para todos os que vivem aqui. Para tanto, tem enfrentado duras críticas de agentes internacionais , como presidentes , supermodelos, fotógrafos e , recentemente , recebido severas críticas da ex-ministra Marina Silva , uma das maiores detratoras do projeto, além do ex-governador Jorge Viana.

Eleições 2022

Após rumores em torno de seu apoio político para o atual governador, Gladson Cameli, a imprensa acreana muito especulou sobre uma possível candidatura de Marcia Bittar, que recentemente confirmou sua vontade política de se candidatar a um cargo eletivo em 2022. Para tanto, o senador Marcio Bittar já se posicionou absolutamente favorável, qualquer que seja o cargo a ser disputado por Marcia, que é também candidata do presidente Jair Bolsonaro.

Resumo da prestação de contas do senador

Os valores destinados para recuperação de vias e vicinais (Cruzeiro, Feijó, Tarauacá, Manoel Urbano e Rio Branco) serão enviados diretamente aos municípios, de forma que cada prefeito poderá executar suas obras de acordo com a sua necessidade. R$50 milhões para compra de máquinas e implementos agrícolas através da SEPA, que serão cedidos aos 22 municípios. (Esse recurso está dentro dos 261 milhões de verbas extra orçamentárias)

Foram recuperados recentemente R$36 milhões de bancadas passadas que servirão para que o governo do Estado faça aquisição de 110 máquinas agrícolas, para desenvolver a nossa produção.

Infraestrutura

O senador destinou 244 milhões de emenda de relator geral e 93 milhões de emendas individuais e de bancada para desenvolver a Infraestrutura do Estado:

– 90 milhões para a reforma da estrada (BR-364)

– Como relator do orçamento, conseguiu mais 261 milhões de verba extra, ou seja, além do dinheiro que conseguiria trazer como senador – cerca de R$ 40 milhões (emendas de bancadas e individuais)

– Recuperou para o Acre R$ 218 milhões em emendas de bancadas passadas, para não deixar o Estado perder esses investimentos.

Verba Geral

– Individual 16,2 milhões

– Bancada 24,5 milhões

– Emenda extra orçamentária 261 milhões.

– Como Relator garantiu o dinheiro necessário para que o presidente Bolsonaro retomasse o pagamento do Auxílio Emergencial.

-Trabalhou para a prorrogação do Auxílio pelos próximos três meses.

-Junto com o Governo Federal vai trabalhar pela criação de um novo Bolsa Família , que ajude mais famílias , que inclua pessoas que antes estavam de fora da lista dos programas sociais e que a Pandemia mostrou que precisavam da ajuda do governo federal .

Saúde

Mais de R$ 8 milhões em recursos exclusivamente para ajudar a saúde do Acre (dos 16,2 milhões das emendas individuais, metade do valor tem que ser destinado à saúde).