Em seis minutos, Renato Augusto estreia no Corinthians, faz golaço e diz: “A gente se sente garoto”

De volta ao Corinthians depois de seis anos, Renato Augusto precisou de apenas seis minutos para empolgar a torcida e dar esperança de dias melhores ao Timão em 2021.

Renato entrou aos 16 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, neste domingo, na Neo Química Arena. No primeiro toque na bola, já deixou o rival no chão antes de dar um passe. Aos 22, tabelou com Giuliano, fez um golaço e se emocionou em campo. De quebra, emocionou a torcida nas redes sociais.

– Acaba sendo engraçado. A gente se sente um garoto de novo, são oito meses sem jogo, sente um pouco no início. Feliz pelo gol, mas sei que tenho muito a melhorar, errei coisas que não costumo errar, bola que normalmente eu ganho. Mas feliz pela vitória, pelo gol e agora é trabalhar – disse Renato.

Contratado em 2013, venceu três títulos e acumulou 127 jogos, 15 gols e 29 assistências. Despediu-se ao término de 2015, no jogo do título contra o Vasco, em São Januário. Agora, tem um jogo e um golaço no início de sua segunda passagem pelo Timão.

Assista os melhores momentos da partida, clicando AQUI.