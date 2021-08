Em sete meses, 87 pessoas são executadas na fronteira do Brasil com o Paraguai

Já do lado vizinho, conforme a polícia paraguaia, nesse mesmo período, 34 pessoas foram mortas por “matadores de aluguel”, além de 21 corpos encontrados, que estão sendo investigados e não receberam atribuição a algum crime. Esses últimos, as autoridades não informaram se foram mortos por tiros. Referente ao ano passado, não foi informado o número de mortes.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, informou ao G1 que o número de mortes na região de fronteira é decorrente do “prejuízo que o tráfico de drogas tem experimentado com o aumento de apreensões. Sendo que nos 7 primeiro meses de 2021, são mais de 480 toneladas de entorpecentes apreendidos”.

“Com esse prejuízo, alguns traficantes buscam repor seus recursos com roubos a outros traficantes em busca de uma fonte mais rápida de recurso. Quando acontece uma sequência de roubos, isso gera uma sensação de insegurança e também um clamor público, o que faz com que a secretária de segurança fortaleça a estrutura da segurança pública na região com muita gente de fora”, explicou.

Ainda de acordo com o secretário, com o reforço policial nesses pontos, o crime organizado entende que isso irá atrapalha ainda mais os “negócios”. Videira ainda acrescenta que “eles [crime organizado] fazem acepção de pessoas que praticam o crime, com a punição de morte e muitos, ainda deixam recados próximo aos corpos com nomes de quem poderá ser a próxima vítima, ou seja, são traficantes matando traficantes”.

“O que tem em comum entre essas mortes? O recado é de que as pessoas estariam praticando roubo. Corta a mão, atrocidades, esquarteja e morte com vários tiros – é uma estratégia de guerra. Olha se continuar roubando na fronteira, vai continuar morrendo. São traficantes eliminando assaltantes por que estes estão trazendo prejuízos milionários”, ressaltou o secretário.

Já a equipe de investigação, da Polícia Nacional do Paraguai, até a publicação desta reportagem, não retornou aos questionamentos do G1, referente a situação das execuções do lado paraguaio.

Agosto inicia com execuções de irmãos

As duas últimas execuções aconteceram na noite deste domingo (1º). Dois jovens, que seriam irmãos brasileiros, foram assassinados na fronteira entre Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Em menos de uma semana, a região fronteiriça teve seis execuções sumárias.

Novamente, como ocorreu em outros casos, foi deixado um bilhete atribuindo o crime aos “Justiceiros da Fronteira”. Encontrado na cena do duplo homicídio, o papel verde diz que “não serão aceitos mais roubos na região”. Foram disparados mais de 30 de tiros.

De acordo com fontes do G1 ligadas à força de segurança do Paraguai, os dois rapazes estavam em uma motocicleta e os executores em uma caminhonete. O caso vai ser investigado pela Polícia Nacional do Paraguai.

Fronteira sangrenta