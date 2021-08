Em Tarauacá, profissionais da área de hepatopatias participam de qualificação

Com o objetivo de apoiar tecnicamente e qualificar as ações de manejo clínico e tratamentos adequados dos pacientes com hepatopatias (portadores das Hepatites A, B, C e/ou Delta) no município de Tarauacá, o Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da Gerência Regional de Vigilância em Saúde da Regional do Juruá, Tarauacá e Envira, realizou na quarta-feira, 11, uma capacitação presencial de médicos e enfermeiros.

Para o gerente Regional em Vigilância em Saúde no Juruá, Anselmo Muniz da Silva, essa capacitação traz grandes conhecimentos e benefícios para o servidores que atuam na área e para os pacientes que precisam dos atendimentos.

“Sou muito grato ao apoio recebido pela Sesacre que não tem medido esforços para nos apoiar nessas capacitações. Quem ganha são os profissionais pelo conhecimento adquirido e os pacientes que irão receber um melhor atendimento”, disse Muniz.