Em visita à Embrapa, Petecão garante apoio para beneficiar pequenos produtores

O senador Sérgio Petecão acompanhou a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Embrapa Acre e a Prefeitura de Rio Branco, nesta sexta-feira, 27. Segundo o parlamentar, a parceria é importante para fortalecer o incentivo à pesquisa, ciência e tecnologia. Além de auxiliar, principalmente, os pequenos e médios produtores. O senador espera, em um breve espaço de tempo, colher os benefícios da grande parceria firmada.

Petecão falou da relevância do trabalho realizado pela instituição pública de pesquisa para o desenvolvimento da área agrícola. “Eu sempre procurei ajudar a Embrapa por entender que sem a participação dela, sem a tecnologia e sem a experiências que são feitas no laboratório da Embrapa, é impossível avançar. O Bocalom teve a sensibilidade em fazer essa parceria para ajudar nossos pequenos produtores. Vou continuar ajudando, por meio das minhas emendas parlamentares, por acreditar nessa instituição que ajuda não só o Acre como todo o Brasil”, afirmou o senador.

Eufran Amaral, chefe geral da Embrapa, destacou a importância do apoio do senador para a instituição. “O senador Petecão, historicamente, é um dos senadores que mais apoia a Embrapa, colocando recursos de emendas individuais, apoiando a Embrapa na sua demanda com emenda de bancada e, também, nos ajudando com as relações institucionais. Esse apoio do senador, a cada ano, tem sido fundamental para que a Embrapa Acre continue a produzir conhecimento em prol do desenvolvimento rural acreano”, explicou Eufran.

Estiveram presentes os secretários municipais de Meio Ambiente (Semeia), Normando Sales, e de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), Eracides Caetano, e a vereadora de Rio Branco, Lene Petecão, além do prefeito da capital, Tião Bocalom. Para o prefeito, os pequenos produtores precisam implementar mais tecnologia para garantir o desenvolvimento da produção. “A Embrapa é a grande produtora de novas tecnologias. Nós precisamos aumentar nossa produtividade, precisamos aproveitar melhor o nosso solo porque o nosso produtor precisa ganhar dinheiro. Não dá para continuar como nos últimos 20, 30, 40 anos”, concluiu o prefeito.