Em visita ao interior, Bittar anuncia destinação de emendas para 22 municípios do Acre

Cumprindo agenda no interior do Acre, o senador Marcio Bittar (MDB) anunciou nesta terça-feira (31) a destinação de emendas parlamentares para 22 prefeituras do Estado.

Os órgãos municipais receberam entre R$ 1 e R$ 30 milhões, cada um, tendo como critérios as urgências e o tamanho de cada cidade, de acordo com a assessoria do parlamentar.

“Essa é uma jornada importante pra mim e pra minha equipe. Lá de Brasília, trabalhando e enviando recursos, conversando com ministros e políticos de cargos importantes, a gente pode até perder um pouco a consciência do que está acontecendo na ponta”, comentou o político.

“Eu que sempre andei muito, tenho lembrado de rostos já conhecidos, mas também escutado críticas, sugestões e boas ideias das pessoas que tenho conhecido. É quando eu sento pra tomar um café na casa de uma família lá de Thaumaturgo, numa área novinha, com piso bom, construída com o dinheiro dos benefícios do Governo Federal, que eu entendo de fato o valor de um Auxílio Emergencial, por exemplo. É bonito, a gente ri, se emociona. Ganha alguma bronca, claro, mas recebe abraços, tira fotos, leva vídeos de agradecimento para o Bolsonaro… É bonito, reconfortante”, finalizou Bittar.

Fotos: Divulgação/Assessoria (cedidas ao ContilNet)