Emenda da senadora Mailza viabiliza compra de 27 motos para assistência técnica rural no Acre

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) anunciou nesta quarta-feira, 25, que sua emenda destinada para a Empresa de Assistência Técnica Extrativista Rural do Acre – EMATER no valor de R$ 245 mil reais para compra de 27 motocicletas novas já foi paga e serão entregues nesta quinta-feira, 26, pelo Governo do Acre. Cada veículo irá atender, em média 150 agricultores familiares.

“Coloquei esse recurso para comprar essas motocicletas, pois é meu compromisso ver a população rural melhor atendida. Esse foi um pedido do prefeito Bocalom a época presidente da Emater, que assim como eu, defende uma agricultura fortalecida com garantia de renda aos nossos produtores, gerando expectativa favorável a todos desde o plantio até a comercialização da produção agropecuária e extrativista. Me comprometi e hoje estou muito feliz ver esse recurso chegando até os agricultores”, destacou a parlamentar.

Mailza destacou ainda que os veículos dão melhores condições às secretarias de agricultura dos municípios, do estado e a própria Emater na assistência técnica, extensão rural e acompanhamento dos produtores nas suas comunidades, garantindo a chegada dos serviços em áreas de difícil acesso.

Os recursos já foram executados pelo Governo do Estado do Acre por meio da Emater em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e Ministério da Defesa via Programa Calha Norte.

Agricultura no Acre mais forte com apoio da Mailza

Comprometida com o fortalecimento da agricultura e geração de renda aos produtores rurais, a senadora Mailza tem se destacado no Senado Federal pelo envio de recursos para o setor. Parlamentar municipalista, Mailza já conseguiu viabilizar R$ 31 milhões para agricultura familiar, compra de caminhões, equipamentos agrícolas, melhoria dos ramais e assistência técnica do produtor rural no Acre.