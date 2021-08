Empresário, mulher e filha são encontrados mortos dentro de casa

O empresário Antônio Soares dos Santos, de 60 anos, a esposa, Helena Maria Marra dos Santos, também de 60 anos, e a filha, a advogada Jaqueline Soares, de 32 anos, foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira (2), na casa em que moravam em Umuarama, no Paraná.

A família morava no estado vizinho, mas era de Mato Grosso do Sul, inclusive, a informação inicial é de que o pai ainda mantinha uma empresa na cidade de Mundo Novo.

Conforme informações divulgadas pela imprensa local, quando chegou para trabalhar, a empregada encontrou os corpos do casal no chão da cozinha.

Já a filha, Jaqueline estava no andar superior do imóvel, morta dentro de uma banheira. Para a polícia, a cena indica que a jovem tentou se esconder do assassino.

Segundo a polícia do Paraná, ambas as vítimas tinham diversas marcas de facadas. A casa não tinha sinais de arrombamento e não há indícios de que as vítimas tenham tentado se defender. A perícia também encontrou alimentos jogados no chão.

O delegado responsável pelo caso já tem um suspeito e um celular apreendido no local deve ajudar nas investigações do triplo homicídio. Uma das teorias é vingança.

